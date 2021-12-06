Türkiye'den Genç Yetenekler Paris'teki Zirvede Buluştu
Dünyayı bilim ve teknoloji ile değiştirmeyi hedefleyen genç girişimci firmalar, Paris'te yapılan "Hello Tomorrow Global Summit" (Merhaba Yarın Küresel Zirvesi) adlı uluslararası derin teknoloji (deep tech) zirvesinde bir araya geldi.
Dünyayı bilim ve teknoloji ile değiştirmeyi hedefleyen genç girişimci firmalar, Paris'te yapılan "Hello Tomorrow Global Summit" (Merhaba Yarın Küresel Zirvesi) adlı uluslararası derin teknoloji (deep tech) zirvesinde bir araya geldi
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