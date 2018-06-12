Türkiye'den Gelen Teklifi Kabul Etti

İLK filmi 'Sivas' ile birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanan Kaan Müjdeci; senaryosunu yazdığı ve çekimlerine eylül ayında başlayacağı ikinci uzun metraj film projesi 'Iguana Tokyo'nun hazırlıklarına devam ediyor.

Önceki günlerde Japonya'nın en önemli film destek fonu Bunka-cho'dan yararlanmaya hak kazanan filmin iddialı kadrosu da açıklanmaya başladı. Kaan Müjdeci filmin başrollerinden birini, İtalyan aktör Marcello Mastroianni ve Fransız yıldız Catherine Deneuve'ün kızı, ünlü oyuncu ve şarkıcı Chiara Mastroianni'nin paylaşacağını açıkladı.

'Iguana Tokyo'nun çekimleri Tokyo ve Berlin'de yapılacak. Çekimlerinin 2018'de tamamlanması planlanan filmin dili Japonca ve İngilizce olacak.