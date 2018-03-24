Türkiye'den Fransa'daki Terör Saldırılarına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki terör saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin iki kentinde düzenlenen terör saldırılarında ölenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fransa'nın Carcassonne ve Trebes kentlerinde 23 Mart 2018'de gerçekleştirilen terör saldırılarını kınıyoruz. Bu menfur saldırılar neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."