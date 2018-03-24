Türkiye'den Fransa'daki Terör Saldırılarına Kınama
Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki terör saldırılarını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki terör saldırılarını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin iki kentinde düzenlenen terör saldırılarında ölenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fransa'nın Carcassonne ve Trebes kentlerinde 23 Mart 2018'de gerçekleştirilen terör saldırılarını kınıyoruz. Bu menfur saldırılar neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."