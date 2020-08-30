Türkiye'den haddini aşan Macron'a "kırmızı çizgi" cevabı: Ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır
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Türkiye'den haddini aşan Macron'a "kırmızı çizgi" cevabı: Ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı "kırmızı çizgi politikası" uyguladıkları yönündeki ifadelerine, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar, yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır" cevabını verdi.

Türkiye'den haddini aşan Macron'a
30.08.2020 22:43 | Son Güncelleme: 30.08.2020 23:05

Sözcü Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Doğu Akdeniz'de "kırmızı çizgi politikası" uyguladıkları yönündeki ifadeleri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Macron'un sözlerine karşılık, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar, yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır. Bölgede bir kırmızı çizgi var ise, bu ancak Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin uluslararası hukuktan doğan haklarıdır." ifadelerini kullanan Aksoy, kendini dev aynasında görenlerin hakikatlerle yüzleşme zamanı geldiğini ve emperyalist anlayışların haritalara çizgi çekerek belirleme döneminin geride kaldığını kaydetti.

"DOĞU AKDENİZ BÖLGE DIŞI AKTÖRLERİN KIŞKIRTMASIYLA ÇÖZÜLMEZ"

Aksoy, şunları kaydetti:"Türkiye, meşru hak ve çıkarlarını bir 'armada' göndermek suretiyle cebren gasp etmeye teşebbüs eden herkesi caydırmaya muktedirdir. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki, Doğu Akdeniz'deki ihtilaflar bölge dışı aktörlerin kışkırtmalarıyla değil, ancak kıyıdaş ülkeler arasındaki diyalog ve iş birliği sayesinde hakkaniyet temelinde çözüme kavuşacaktır."

MACRON NE DEMİŞTİ?

Macron, önceki gün Paris'te gazetecilerle bir araya geldiği yaz sonu toplantısında, Akdeniz'de egemenlik tartışmalarıyla ilgili "Türklerin sadece bunu (sözler ile eylemlerin tutarlı oluşunu) dikkate aldığını ve buna saygı duyduğunu söyleyebilirim. Fransa'nın bu yaz yaptığı önemliydi. Bu bir kırmızı çizgi politikasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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