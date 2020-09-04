Türkiye'den Filistinlilerarası Uzlaşı Konferansı'na destek
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Türkiye'den Filistinlilerarası Uzlaşı Konferansı'na destek

Dışişleri Bakanlığı, Filistin'deki siyasi parti ve oluşumlar arasında başlayan "Filistinlilerarası Uzlaşı Konferansı"nın, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

Türkiye'den Filistinlilerarası Uzlaşı Konferansı'na destek
04.09.2020 08:31 | Son Güncelleme: 04.09.2020 08:34

Dışişleri Bakanlığı, Filistin'deki siyasi parti ve oluşumlar arasında başlayan "Filistinlilerarası Uzlaşı Konferansı"nın, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dün akşam Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başkanlığında ve Filistinli siyasi parti ve oluşumların katılımıyla gerçekleştirilen Filistinlilerarası uzlaşı konferansını memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Konferansın öneminin son dönemdeki gelişmeler nedeniyle arttığı belirtilen açıklamada, "Son dönemde Filistin Davası'nı tasfiye etmeye ve iki devletli çözüm vizyonunu baltalamaya yönelik teşebbüslerin hız kazanması muvacehesinde, söz konusu uzlaşı sürecinin önem ve önceliği daha da artmış bulunmaktadır." açıklaması yapıldı.

Türkiye'nin Filistinli taraflar arasındaki birlik ve beraberliğin sağlanmasına yönelik her türlü çabayı destekleyeceği ve teşvik edeceğine vurgu yapılan açıklamada, "Türkiye, İsrail-Filistin ihtilafına kalıcı ve adil bir çözüm bulunmasını teminen her türlü katkıyı sağlamaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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