Türkiye'den Filipinler'e başsağlığı
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Türkiye'den Filipinler'e başsağlığı

Türkiye'den Filipinler'e başsağlığı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Filipinler'de 17 kişinin kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Filipinler'de 17 kişinin kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın 4 Temmuz 2021 tarihinde Sulu vilayetine bağlı Jolo Adası'nda düşmesi sonucu en az 17 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Filipinler halkının ve hükümetinin kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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