Türkiye'den "Ermeni işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz" mesajı
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Türkiye'den "Ermeni işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz" mesajı

01.10.2020 20:19 | Son Güncelleme: 01.10.2020 20:22
Türkiye'den

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ermenistan-Azerbaycan sorununa yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ermenistan-Azerbaycan sorununa yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Çavuşoğlu, Lavrov'la görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan sorununa kalıcı çözüm bulunmadan, işgal sona ermeden ateşkesin anlamı olmayacağını, ateşkes bugün sağlansa bile çatışmaların yeniden başlayacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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