Türkiye'den Erbil'e 6 Ay Sonra İlk Direkt Uçuş

Türkiye'nin, hava sahasını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından işletilen Erbil Uluslararası Havalimanı'na açma kararının ardından 6 ay aradan sonra İstanbul'dan ilk direkt uçuş gerçekleştirildi.

Türk Hava Yollarına (THY) ait bir uçak, 150'den fazla yolcusuyla yaklaşık 2,5 saat süren uçuşun ardından Erbil'deki havalimanına yerel saatle 02.30'da iniş yaptı.

Aslen Iraklı olan ve Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yaşayan Seyif Gaffur adındaki yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçuş yasağı kalkmadan önce Erbil'deki ailesini ziyaret etmek için Habur'u kullanarak Irak'a girdiğini, bunun da kendisi için çok zor olduğunu söyledi.

Karayolunda saatlerce süren yolculuğun tam bir ızdıraba dönüştüğünü belirten Gaffur, Türkiye ve Erbil arasında direkt uçuşların başlamasının özellikle bölge halkına büyük kolaylıklar sağlayacağını dile getirdi.

THY'nin ilk uçağıyla Erbil'e gelen Türk vatandaşı Işık Eren de "Daha önce Şırnak ve Mardin üzerinden geliyorduk. Ortalama 10 saatten aşağı sürmüyordu. Şimdi ise iki saatte gelebiliyoruz." dedi.