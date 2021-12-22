Türkiye'den Endonezya vatandaşlarına vize muafiyeti - Haberler
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Türkiye'den Endonezya vatandaşlarına vize muafiyeti

Türkiye'den Endonezya vatandaşlarına vize muafiyeti
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Endonezya vatandaşlarına vize muafiyeti sağlamasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin Endonezya vatandaşlarına vize muafiyeti sağlamasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Endonezya Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla 30 güne kadar ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Söz konusu karar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

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AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

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