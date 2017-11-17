Türkiye'den Ekvator'a Porselen, Uruguay'a Tencere ve Tava

Dünyada 90 milyar dolarlık büyüklüğe yaklaşan ev ve mutfak eşyaları sektörünün Türk oyuncuları, Ekvator'a porselen, Uruguay'a tencere ve tava satıyor.



Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, "Birçok firmamız ilk kez Uruguay, Brezilya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Kolombiya gibi uzak pazarlara ihracata başladı" dedi.



Ekvator'un en büyük perakende firması olan de Prati Satınalma Müdürü Lissette Paredes, "Türkiye'ye ikinci kez geliyorum. Bizim için çok yeni bir pazar ve diğer ticaret yaptığımız ülkelere göre özellikle ürün adeti konusunda çok daha esnek. Bizim gibi küçük nüfuslu ülkeler için ürün adeti çok önemli bir konu. Ürün kalitesi de Çin'den çok daha iyi olduğu halde fiyatlar hemen hemen aynı. Geçtiğimiz sene yaklaşık 150 bin dolarlık porselen alımı yapmıştık. Bu sene banyo malzemeleri, cam dekoratif ürünleri plastik saklama kapları da almayı planlıyoruz. Bu sene gerçekleştireceğimiz 30 milyon dolarlık ithalatın yüzde 10'dan fazlasını Türkiye'den yapmayı planlıyoruz" dedi.



Türkiye'den götürdükleri ürünlerle Uruguay'da pazara çeşitlilik geldiğini belirten Cerny S.A. Direktörü Erneston Kemper, "1970 yılında kurulmuş bir aile şirketiyiz. Dünyanın birçok ülkesinden ithalat yaparak Latin Amerika pazarına dağıtıyoruz. Türkiye ile ilk temasımız 6 sene önce olmuştu. Çalışmaya başladıkça Türkiye'deki markaların ne kadar büyük olduğunu anladık. Brezilya, Çin gibi ülkelerden bütün ithalatçı firmalar ürün alıyor. Biz Türkiye'den götürdüğümüz mutfak malzemeleri, plastik ürünler, cam eşyalar ile pazara yeni bir inovatif, sıradan olmayan ürünler getirmiş olduk. Türkiye'den gelen ürünlerin kalitesinden de çok memnunuz. İnsanlar Türkiye'de çok geniş görüşlü. Bu yüzden Türklerle çalışmak çok kolay. Sadece son bir yılda 1.1 milyon dolarlık alım yaptık" dedi.



Ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak hemen hemen tüm ülkelere ihracat yaptıklarını kaydeden Önder, bu yıl Nijerya, Angola ve Arjantin'e yapılan ihracatta bir önceki döneme göre yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandığını belirtti. Ekonomi Bakanlığı ile yürüttükleri URGE projeleri kapsamında hedef pazarları belirlediklerini vurgulayan Burak Önder, "2018 için Latin Amerika, Batı Avrupa ve Uzakdoğu hedef pazarlarımız. Bu pazarların yanı sıra diğer yakın pazarlarda da ihracatımızı daha da arttırma yönünde faaliyetler planlıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL