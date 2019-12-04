Türkiye'den ECO ülkelerine tarımsal çağrı

04.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:02

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İslam ülkelerinin tarımsal istikrarsızlıkla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerken ECO ülkeleriyle bilgi ve deneyim paylaşmaya açık olduklarını kaydetti.

Bakan Pakdemirli, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada Müslümanların dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 24'ünü oluşturmalarına rağmen bu nüfusun dünya ekonomisine katkısının sadece yüzde 9 olduğunu belirterek İslam ülkelerinin tarımsal istikrarsızlık ve gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Tarımın insanlığın geleceği olduğunu vurgulayan Pakdemirli, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 10 milyarı aşmasının beklendiğini, bunun da gıda arzının yüzde 50 artırılması gerektiği anlamına geldiğini kaydetti.

ECO ülkelerinin 480 milyonluk nüfusa sahip olduğunu ve bölge nüfusunun yüzde 13'ünün, yani 59 milyon insanın, halen yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıya olduğunun tahmin edildiğini bildiren Pakdemirli, ECO bölgesinin önemli ölçüde gıda güvensizliği sorunu ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Tarımın ECO bölgesinin en büyük büyüme ve gelişme kaynaklarından birisi olduğunu, bölgenin toplam aktif nüfusunun yüzde 37'sinin tarım ile iştigal ettiğini söyleyen Pakdemirli, "ECO ülkelerinde tarım sektörü GSYH'nin yüzde 11'ini oluşturmaktadır. Çok çalışarak, tarımın ekonomideki payını artırmamız gerekmektedir." dedi.

Gıda güvenliğinde dörtlü boyut

Mevcudiyet, erişilebilirlik, kullanım ve istikrar olmak üzere dört gıda güvenliği boyutunun sağlanmasının giderek daha karmaşık ve zorlu bir hal aldığını, dolayısıyla ülkelerin bu zorlu süreci kendi başlarına yönetemez duruma geldiğini belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Türkiye, dünyanın yedinci, Avrupa'nın ise birinci tarımsal üreticisi ve bu bağlamda sizlerle paylaşacağımız önemli bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olduğumuza inanıyorum.

Öte yandan, Türkiye fındık, kayısı, kiraz ve incir gibi birçok tarımsal ürün üretiminde lider bir ülke.

Türkiye, dünyaya 1.690 adet farklı tarım ürününü ihraç ederek tarımda net ihracatçı bir ülke.

Tarımsal GSYH'miz 44 milyar dolar ve tarımsal dış ticaret fazlamız ise yaklaşık 4,8 milyar dolardır.

Ekonomik dalgalanmalara ve dünyadaki iklim değişikliğine rağmen, Türkiye'de tarım ve gıda sektörü son on yılda sürdürülebilir kalkınmasına devam etmiştir.

İnşallah gelişimini sürdürmeye de devam edecektir.

Bu nedenle, tarımla ilgili bütün sektörlerde daha fazla işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim.

Büyük potansiyelimizi birlikte kullanalım ve verimliliğimizi artıralım ve yeni pazarlara erişmek için lojistik bağlantılarımızı güçlendirelim."

2020 tarımda dijitalleşme yılı

Türkiye'de gıda güvenliğinin önemli bir unsuru olan sürdürülebilirlik bağlamında son aylarda gerçekleştirilen bazı önemli eylemlerden de bahseden Bakan Pakdemirli şunlara vurgu yaptı:

"Gelecek yıl, özellikle Türkiye'de tarımda dijitalleşmenin yılı olacak.

Dijitalleşme konusundaki çabalarımızın somut bir sonucu olarak, sadece 45 dakikalık şarj ile 7 saat boyunca sürekli çalışabilen çevre dostu elektrikli traktör prototipi geliştirdiğimizi beyan etmekten gurur duyuyorum.

Yeşil yaklaşıma uyum sağlamak için yüzde 100 yerli ve ulusal ürünlerle üretilmekte ve üreticilerimizin en önemli sorunlarından biri olan dizel yakıt kullanımını azaltmayı hedeflemektedir.

Ayrıca, her tür hayvan kaydını hayvancılıkta tutmak için hassas tarım teknikleri kullanarak verimliliği artıracak Akıllı Etiketler (Hayvan İzleme Platformu) geliştirmeye başladık.Orman alanlarımızın sürdürülebilir kullanımına büyük önem veriyoruz"

Geçen ay başlatılan ikinci önemli girişimin "Geleceğe Nefes Almak" sloganıyla, bozkırla yeşil mücadelenin bir parçası olma isteklerini gösterdiğini hatırlatan Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle tamamladı:

"11 Kasım tarihi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmiş olup, bu ulusal gün her yıl kutlanacaktır. 'Geleceğe Nefes' kampanyası ile iki hafta önce, sadece bir günde Türkiye'nin her yerinde 11,5 milyon fidan dikildi ve bu başarı Guinness Rekorlar Kitabına girdi.

Bu vesile ile çölleşmeyle mücadelede bizimle birlikte harekete geçmek için çağrıda bulunuyor ve tüm üye ülkeleri bu kampanyada görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum.

Önümüzdeki yıl 11 Kasım Saat 11.00'de ülkenizde mümkün olduğunca fazla fidan dikiniz. Türkiye, bu kampanya için çabalarınıza her türlü desteği verecektir. Gıda ve tarım alanlarında işbirliğini güçlendirmek için ortak bir temel geliştirmek üzere ECO Üye Devletleri ile bilgi birikimimizi ve deneyimlerimizi paylaşmaya her zaman açık olduğumuzu vurgulamak isterim."

Öte yandan toplantıda, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Goşgar Tehmezli, EİT Genel Sekreter Yardımcısı Sayed Yahya Akhlagi, Kırgızistan Tarım Bakanı Erkinbek Çoduyev, Özbekistan Tarım Bakanı Cemşid Hocayev, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Tacikistan Tarım Bakanı Sattori Izzatullo, Kazakistan Tarım Bakanı Yardımcısı Nurbek Dairmekov da yer aldı.

Kaynak: AA