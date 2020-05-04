Türkiye'den dünyaya bağlanacak

Dünyaca ünlü prodüktör Valeron, karantina sürecini sevgilisi Aslı Turanlı'da geçirdiğini öğrenildi

Dünyaca ünlü prodüktör Valeron, karantina pandemi sürecinde Türkiye'de oyuncu sevgilisi Aslı Turanlı ile kalmayı tercih etmişti. Karantina süreci boyunca tembellik yapmayan Valeron yeni işler üretiyor ve sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Valeron bu akşam 19: 00'da Bercana Rituals adı altında Youtube, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.



