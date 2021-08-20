Türkiye'den deprem ve sel felaketiyle mücadele eden Haiti'ye yardım eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'den deprem ve sel felaketiyle mücadele eden Haiti'ye yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından selin vurduğu Haiti'de 550 depremzedeye kumanya ve hijyen paketi yardımında bulundu.

Türkiye 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından selin vurduğu Haiti'de 550 depremzedeye kumanya ve hijyen paketi yardımında bulundu.

Orta Amerika ülkesi Haiti, geçtiğimiz günlerde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem ve sel felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Çok sayıda can kaybına yol açan ve binlerce kişiyi evsiz bırakan depremin ardından tropik fırtına beraberinde seli getirmişti. Üst üste gelen felaketlerin ardından Haiti, uluslararası yardım çağrısında bulundu. Haiti'nin yardım çağrısına Türkiye'den yanıt gecikmedi. Söz konusu çağrı üzerine harekete geçen İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetim Birimleri, deprem bölgesine ulaşarak çalışmalara başladı. İlk etapta depremden en çok etkilenen Les Cayes şehrindeki depremzede ailelere 550 adet kumanya ve hijyen paketi yardımında bulundu. Ekipler, ailelere ayrıca içme suyu dağıtımında da bulunuyor.

Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda cumartesi günü meydana gelen depremde 2 bin 189 kişi hayatını kaybetmiş, 12 bin 268 kişi yaralanmıştı. Çok sayıda kişiden halen haber alınamazken, yaklaşık 135 bin aileyi etkileyen depremde en az 75 bin ev hasar görmüş veya yıkılmıştı. Depremin ardından ülkede gıda, barınma ve ilaç sıkıntısı başlamıştı.

Kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ülke, deprem sonrasında tropikal fırtına etkisine girmişti. Evleri yıkılan ve çadır bulmakta güçlük çeken afetzedeler, fırtınanın yol açtığı sellerle mücadele ederken, derme çatma barınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

11 YIL ÖNCEKİ DEPREMDE DE YARDIM EDİLMİŞTİ

Haiti'de 12 Ocak 2010'da meydana gelen depremde 360 bin kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye, o dönemde de mağdur Haitilileri yalnız bırakmamış, sağlık, barınma ve beslenme alanlarında bölgede çalışma gerçekleştirmişti.

-İHA-

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Türkiye'den deprem ve sel felaketiyle mücadele eden Haiti'ye yardım eli
Türkiye'den deprem ve sel felaketiyle mücadele eden Haiti'ye yardım eli
Türkiye'den deprem ve sel felaketiyle mücadele eden Haiti'ye yardım eli
Türkiye'den deprem ve sel felaketiyle mücadele eden Haiti'ye yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye Kabil havaalanının güvenliğini sağlamaktaki rolü için teşekkür etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye Kabil havaalanının güvenliğini sağlamaktaki rolü için teşekkür etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için...
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2)
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Ebru Şallı İrem Derici Armağan Çağlayan
Spor Muslera Gervinho Mert Günok Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye'den deprem ve sel felaketiyle mücadele eden Haiti'ye yardım eli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.08.2021 19:51:30. #1.13#

title