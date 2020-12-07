Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk blok ihracat treni, Kayseri Tren Garı'na giriş yaptı
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Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk blok ihracat treni, Kayseri Tren Garı'na giriş yaptı

07.12.2020 13:08 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:15

Kayseri Tren Garı Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk blok ihracat treninin gelişi KAYSERİ - Türkiye'den Çin'e ihraç ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan ilk ihracat treni, Kayseri'ye geldi.

Kayseri Tren Garı

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk blok ihracat treninin gelişi KAYSERİ - Türkiye'den Çin'e ihraç ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan ilk ihracat treni, Kayseri'ye geldi.

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk blok ihracat treni, Kayseri Tren Garı'na giriş yaptı.

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk blok ihracat treni, Kayseri Tren Garı'na giriş yaptı
Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk blok ihracat treni, Kayseri Tren Garı'na giriş yaptı
Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk blok ihracat treni, Kayseri Tren Garı'na giriş yaptı
Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk blok ihracat treni, Kayseri Tren Garı'na giriş yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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