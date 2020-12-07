Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk blok ihracat treni, Kayseri Tren Garı'na giriş yaptı

Kayseri Tren Garı Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk blok ihracat treninin gelişi KAYSERİ - Türkiye'den Çin'e ihraç ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan ilk ihracat treni, Kayseri'ye geldi.