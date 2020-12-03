Türkiye' den Çin' e ihraç eşya taşıyan ilk tren 4 Aralık 2020 Cuma günü İstanbul' dan yola çıkıyor

İlki Kasım 2019 tarihinde Çin'den Avrupa' ya ulaşan transit tren ve Çin ile Türkiye ve Avrupa' ya başarıyla işletilen toplam 10 blok trenin ardından Türkiye' den Çin' e ihraç yükü taşıyan ilk tren İstanbul' dan 4 Aralık 2020 Cuma günü hareket edecek.

İlki Kasım 2019 tarihinde Çin'den Avrupa' ya ulaşan transit tren ve Çin ile Türkiye ve Avrupa' ya başarıyla işletilen toplam 10 blok trenin ardından Türkiye' den Çin' e ihraç yükü taşıyan ilk tren İstanbul' dan 4 Aralık 2020 Cuma günü hareket edecek.

Marmaray' dan saat 14.00' da geçecek olan treni Marmaray geçişinde Kazlıçeşme' de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu uğurlayacak.

İhraç treni Türkiye-Çin parkurunda, ülkemiz içerisinde İstanbul(Marmaray)-Köseköy-Ankara-Sivas-Kars güzergahını izleyerek Ahılkelek istasyonundan yurtdışı çıkışını gerçekleştirecek.

Yurtdışı parkurunda ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde son bulacak tren; toplamda 42 konteyner içerisinde beyaz eşya (buzdolabı) taşıyacak.

TCDD Taşımacılık A.Ş ve resmi forwarder firması olan Pasifik Eurasia işbirliği ile ilerletilecek tren, toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin' e 12 günde ulaştıracak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı