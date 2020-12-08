Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Sivas'ta
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Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Sivas'ta

08.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 00:58
Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Sivas'ta

Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni, Sivas'taki Bostanyaka istasyonuna ulaştı.

Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni, Sivas'taki Bostanyaka istasyonuna ulaştı.

Türkiye'den Çin'e hareket eden ilk ihracat treni, 4 Aralık'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan uğurlanmıştı. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştırması planlanan tren bugün akşam saatlerinde Sivas'ın Bostankaya istasyonuna ulaştı. Burada treni TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Bölge Müdürü Erhan Tepe, TCDD Sivas Yük Servis Müdürü Abdullah Yücel ve TCDD Araç Bakım Servis Müdürü Mukadder Yeğin karşıladı.

Türkiye'de üretilen soğutucuları taşıyan tren, yurt içerisindeki yolculuğunu 2 bin 323 kilometrelik demir yolunu katedip 8 Aralık Salı akşamı tamamlayarak Kars'a varacak. Kars'tan sonra Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak Çin'e doğru yoluna devam edecek olan tren, toplam 8 bin 693 kilometre yol katedecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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