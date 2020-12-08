Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni sınır kenti Kars'ta
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Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni sınır kenti Kars'ta

08.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:06

Türkiye'den Çin'e gidene kadar 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yaklaşık 8 bin 693 km yol kat edecek olan ilk ihracat treni sınır kentti Kars'a ulaştı.

Türkiye'den Çin'e gidene kadar 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yaklaşık 8 bin 693 km yol kat edecek olan ilk ihracat treni sınır kentti Kars'a ulaştı.

Türkiye'den Çin'e doğru hareket eden ilk ihracat treni 4 Aralık 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan uğurlanmıştı. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştırması planlanan tren bugün akşam saatlerinde yurt dışına çıkmak için son durak olan Kars Tren Garı'na geldi. Türkiye'de üretilen soğutucuları taşıyan tren yurt içerisindeki yolculuğunu 2 bin 323 kilometrelik demir yolunu kat edip 8 Aralık 2020 Salı günü akşam saatlerinde tamamlayarak Kars' a vardı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak Çin'e doğru yoluna devam edecek İhracat Treni, Kars'tan hareket ederek Ahılkelek İstasyonu'ndan Gürcistan'a girecek. Buradan Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi- Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde yaklaşık 8 bin 693 km yol kat ederek ulaşacak.

(Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç/İHA)

Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni sınır kenti Kars'ta
Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni sınır kenti Kars'ta
Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni sınır kenti Kars'ta
Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni sınır kenti Kars'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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