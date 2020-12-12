Son dakika haber... - Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı
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Son dakika haber... - Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı

12.12.2020 17:14 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:48

Son dakika haberlerine göre - Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı.

- Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı

AKTAU - Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı.

Türkiye'den Çin'e doğru hareket eden ilk ihracat treni 4 Aralık'ta İstanbul'dan uğurlanmıştı. Yaklaşık 8 bin 693 kilometre yol kat ederek 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke üzerinden yükünü 12 günde Çin'e ulaştırması planlanan tren, Kars Tren Garı'ndan hareket ettikten sonra 8 Aralık'ta Gürcistan'a ulaşmıştı. Tren, Gürcistan'da Ahılkelek-Tiflis-Rustavi güzergahı üzerinden Azerbaycan'a girdi ve Azerbaycan'da Agstafa-Gence-Yevlah-Kürdemir-Hacıgabul güzergahı ile yolunu devam ettirerek Perşembe günü Bakü Deniz Limanı'na ulaştı. Tren bugün Bakü Deniz Limanı'ndan "Beket Ata" yük gemisiyle Kazakistan'ın Aktau limanına vardı. Tren limanda çalışanlar tarafından Kazakistan ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu

27 Eylül 2017'de Tiflis'ten Ahılkelek'e ilk test yolcu treninin ardından, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açılışı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Elet Limanı'nda düzenlenen törenle yapılmıştı. Bu demiryolu ile Asya ürünlerinin Avrupa'ya teslim süresi 15 güne kadar kısalacak. Projenin amacı Türkiye ile Azerbaycan'ı (dolayısıyla Orta Asya ve Çin'i Avrupa'ya) demiryolu ile bağlamak. Demiryolunun, işletilmesinin üçüncü yılında 3-5 milyon ton, beşinci yılda 6-8 milyon ton, ardından 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton kargo taşıması bekleniyor.

Son dakika haber... - Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı
Son dakika haber... - Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı
Son dakika haber... - Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı
Son dakika haber... - Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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