Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı

12.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:00
Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı

Türkiye'den Çin'e ihracat yükünü taşıyan ilk tren, Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau Limanı'na ulaştı.

Türkiye'den Çin'e ihracat yükünü taşıyan ilk tren, Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau Limanı'na ulaştı.

Kazakistan Ulusal Deniz Taşımacılığı Şirketi "Kazmortransflot" tarafından yapılan açıklamada, 4 Aralık'ta İstanbul'dan uğurlanan ihracat treninin, 12 Aralık'ta "Beket Ata" yük gemisi ile Hazar Denizi üzerinden Kazakistan'ın Aktau Limanı'na vardığı belirtildi.

Açıklamada, 42 konteyner beyaz eşya taşıyan ihracat treninin Trans Hazar Uluslararası Güzergahı üzerinden Kazakistan'a ulaştığı bildirildi.

Trenin Kazakistan topraklarında 3 bin 200 kilometre yol kat edeceği ifade edilen açıklamada, yolculuğun 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke sınırından sonra Çin'in Şian??????? şehrinde son bulacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

İlgili Haberler

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Sivas'a ulaştı
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Sivas'a ulaştı
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Ankara'ya ulaştı (2)
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Ankara'ya ulaştı (2)
Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni, yarın Bakü Deniz Limanı'na ulaşacak
Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni, yarın Bakü Deniz Limanı'na ulaşacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Yıldız Tilbe Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Samet Aybaba Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Mauricio Lemos
Tüm Haberler Ateş Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 15:05:17. #1.15#
title