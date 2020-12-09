Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni, yarın Bakü Deniz Limanı'na ulaşacak- Bakü Deniz Limanı görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni, yarın Bakü Deniz Limanı'na ulaşacak- Bakü Deniz Limanı görüntülendi

09.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:11

- (Özel) Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni, yarın Bakü Deniz Limanı'na ulaşacak Bakü Deniz Limanı görüntülendi Türkiye'den Çin'e giden ilk blok ihracat treninin yarın varacağı Bakü Deniz Limanı, görüntülendi.

- (Özel) Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni, yarın Bakü Deniz Limanı'na ulaşacak

Bakü Deniz Limanı görüntülendi

BAKÜ - Türkiye'den Çin'e giden ilk blok ihracat treninin yarın varacağı Bakü Deniz Limanı, görüntülendi.

Türkiye'den Çin'e giden ilk blok ihracat treni yarın Azerbaycan'dan geçecek. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yaklaşık 8 bin 693 km yol kat edecek olan ilk ihracat treni sınır kentti Kars'tan Gürcistan'a oradan da 10 Aralık'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den yaklaşık 60 km mesafede bulunan Bakü Deniz Limanı'na ulaşacak. Tren için son hazırlıkların yapıldığı Bakü Deniz Limanı, görüntülendi.

Kars'tan hareket eden tren, Gürcistan'da Akhalkalaki-Tiflis-Rustavi güzergahı üzerinden Azerbaycan'a girecek ve Azerbaycan'da Agstafa-Gence-Yevlah-Kürdemir-Hacıqabul güzergahı ile yolunu devam ettirerek Bakü Deniz Limanı'na ulaşacak. Buradan da Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde yaklaşık 8 bin 693 km yol kat edecek.

Türkiye'den Çin'e doğru hareket eden ilk ihracat treni 4 Aralık 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan uğurlanmıştı.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu

27 Eylül 2017'de Tiflis'ten Akhalkalaki'ye ilk test yolcu treninin ardından,Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açılışı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Elet limanında düzenlenen törenle yapılmıştı. Bu demiryolu ile Asya ürünlerinin Avrupa'ya teslim süresi 15 güne kadar kısalacak. Projenin amacı Türkiye ile Azerbaycan'ı (dolayısıyla Orta Asya ve Çin'i Avrupa'ya) demiryolu ile bağlamaktı. Demiryolunun, işletilmesinin üçüncü yılında 3-5 milyon ton, beşinci yılda 6-8 milyon ton, ardından 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton kargo taşıması bekleniyor.

Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni, yarın Bakü Deniz Limanı'na ulaşacak- Bakü Deniz Limanı görüntülendi
Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni, yarın Bakü Deniz Limanı'na ulaşacak- Bakü Deniz Limanı görüntülendi
Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni, yarın Bakü Deniz Limanı'na ulaşacak- Bakü Deniz Limanı görüntülendi
Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni, yarın Bakü Deniz Limanı'na ulaşacak- Bakü Deniz Limanı görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Sivas'a ulaştı
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Sivas'a ulaştı
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Ankara'ya ulaştı (2)
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Ankara'ya ulaştı (2)
Türkiye'den Çin'e giden ilk İhracat Treni Ankara Gar'ında
Türkiye'den Çin'e giden ilk İhracat Treni Ankara Gar'ında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Demet Akalın Aras Bulut İynemli
Spor Sörloth Ozan Tufan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni, yarın Bakü Deniz Limanı'na ulaşacak- Bakü Deniz Limanı görüntülendi - Bakü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 11:25:41. #1.14#
title