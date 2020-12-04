Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni İstanbul'dan uğurlandı (1)
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Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni İstanbul'dan uğurlandı (1)

04.12.2020 15:18 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:31

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk treni uğurladıklarını belirterek, "Trenimizin yola çıktığı Çerkezköy'den çaldığı ilk düdük, ülkemiz adına yeni bir dönemin habercisidir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk treni uğurladıklarını belirterek, "Trenimizin yola çıktığı Çerkezköy'den çaldığı ilk düdük, ülkemiz adına yeni bir dönemin habercisidir." dedi.

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni İstanbul'dan uğurlandı (1)
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni İstanbul'dan uğurlandı (1)
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni İstanbul'dan uğurlandı (1)
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni İstanbul'dan uğurlandı (1)
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni İstanbul'dan uğurlandı (1)
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni İstanbul'dan uğurlandı (1)
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni İstanbul'dan uğurlandı (1)
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni İstanbul'dan uğurlandı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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