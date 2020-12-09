Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Gürcistan'da

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ve İstanbul'dan 4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan ilk ihracat treni, Gürcistan'ın Akhalkalaki kentine ulaştı.

Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan trenin gece geç saatlerde Akhalkalaki tren istasyonuna ulaştığı belirtildi.

Daha önce benzer yüklerin farklı güzergah kullanılarak taşındığı ama ilk kez bu yükün Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yoluyla Çin'e ulaştırılacağı kaydedilen açıklamada, "Bu, benzeri görülmemiş bir olaydır çünkü bugüne kadar yükler Çin'den Avrupa'ya orta nakliye koridoru ile taşınıyordu." değerlendirmesi yer aldı.

Trenin Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi, Kazakistan ve Çin'de toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedeceği bilgisi verilen açıklamada, "Gürcistan'dan geçen Bakü-Tiflis-Kars (BTK) yeni demir yolu güzergahı, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan koridorun lojistik bir parçasıdır." ifadesi kullanıldı.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tarihi bir gerçeğe tanık olduk. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ilk kez karşılıklı hareket rejimi ile çalışmaya başladı. Bu da Türkiye'den Çin'e doğru taşınan ihracat yükünün ilk kez Gürcistan üzerinden taşınması anlamına geliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili