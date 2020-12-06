Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Ankara'ya ulaştı (2)
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Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Ankara'ya ulaştı (2)

06.12.2020 23:46 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:55

Baş makinist Ömer Harman'ın konuşması Trenin lokomotifinin değiştirilmesi ANKARA - İstanbul'dan önceki gün törenle uğurlanan Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Ankara Tren Garı'na ulaştı.

Baş makinist Ömer Harman'ın konuşması

Trenin lokomotifinin değiştirilmesi ANKARA - İstanbul'dan önceki gün törenle uğurlanan Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Ankara Tren Garı'na ulaştı. (2)

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Ankara'ya ulaştı (2)
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Ankara'ya ulaştı (2)
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Ankara'ya ulaştı (2)
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Ankara'ya ulaştı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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