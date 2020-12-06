Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Ankara'ya ulaştı (2)
06.12.2020 23:46 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:55
Baş makinist Ömer Harman'ın konuşması Trenin lokomotifinin değiştirilmesi ANKARA - İstanbul'dan önceki gün törenle uğurlanan Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Ankara Tren Garı'na ulaştı.
Baş makinist Ömer Harman'ın konuşması
Trenin lokomotifinin değiştirilmesi ANKARA - İstanbul'dan önceki gün törenle uğurlanan Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Ankara Tren Garı'na ulaştı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat