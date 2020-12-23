Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci blok ihracat treni Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci blok ihracat treni Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı

23.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:55
Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci blok ihracat treni Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ikinci blok ihracat treni, Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı.

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ikinci blok ihracat treni, Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı.

Tekirdağ Çerkezköy'den yola çıkan ve 42 konteyner ihracat yükü taşıyan tren, Kars'a ulaştı. Ankara-Sivas-Erzurum güzergahını izleyerek kente gelen ihracat treni, buradaki gümrük işlemlerinin ardından Gürcistan'ın Ahılkelek kentine doğru yola çıktı.

Trenin yurt dışı parkuru sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri şeklinde gerçekleşecek.

TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerleyen tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştıracak.

Tren, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Özlem Zengin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Merve Dizdar Serdar Ortaç Murat Dalkılıç İbrahim Büyükak
Spor Okan Buruk Erol Bulut Vitor Hugo Burak Yılmaz Mbwana Samatta
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci blok ihracat treni Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 13:02:30. #1.15#
title