Türkiye'den Çin'e gidecek ihracat treni, Bakü Deniz Limanı'nda
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Türkiye'den Çin'e gidecek ihracat treni, Bakü Deniz Limanı'nda

11.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 01:04
Türkiye'den Çin'e gidecek ihracat treni, Bakü Deniz Limanı'nda

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Azerbaycan'a ulaştı.

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Azerbaycan'a ulaştı.

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk ihracat treni sınır kenti Kars'tan Gürcistan'a, oradan da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Bakü Uluslararası Deniz Limanı'na ulaştı. İki kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yaklaşık 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan tren, Gürcistan'da Akhalkalaki-Tiflis-Rustavi güzergahı üzerinden Azerbaycan'a girdi ve Azerbaycan'da Agstafa-Gence-Yevlah-Kürdemir-Hacıgabul güzergahı ile yolunu devam ettirerek Bakü Deniz Limanı'na ulaştı. Bakü Deniz Limanı'ndan "Beket Ata" feeder konteyner gemisiyle Kazakistan'ın Aktau limanında 24 saat içinde ulaşacak.

Çin'in Xi'an şehrine ulaşacak

Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı Sözcüsü Nermine Kazımlı, "Türkiye'den Çin'e ihraç mallarını taşıyan tren hala hazırda bakiye vardı. Büyükler trenden konteyner gemisine yükleniyor şu anda. Bu işlem 6-7 saat sürecek. Beket Ata konteyner gemisi ile Kazakistan Aktau limanına yola çıkacak. Yaklaşık 20-22 saat sonra bu yüklerin Aktau Limanı'nda olması planlanıyor" dedi.

Türkiye'den Çin'e doğru hareket eden ilk ihracat treni 42 konteynerden oluşuyor ve 4 Aralık 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan uğurlanmıştı.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu

27 Eylül 2017'de Tiflis'ten Akhalkalaki'ye ilk test yolcu treninin ardından, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolunun açılışı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Elet Limanı'nda düzenlenen törenle yapılmıştı. Bu demiryolu ile Asya ürünlerinin Avrupa'ya teslim süresi 15 güne kadar kısalacak. Projenin amacı Türkiye ile Azerbaycan'ı (dolayısıyla Orta Asya ve Çin'i Avrupa'ya) demiryolu ile bağlamaktı. Demiryolunun, işletilmesinin üçüncü yılında 3-5 milyon ton, beşinci yılda 6-8 milyon ton, ardından 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton kargo taşıması bekleniyor. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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