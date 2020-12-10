- Türkiye'den Çin'e gidecek ihracat treni, Bakü Deniz Limanı'nda- Tren Azerbaycan'a ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Türkiye'den Çin'e gidecek ihracat treni, Bakü Deniz Limanı'nda- Tren Azerbaycan'a ulaştı

10.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:03

- Türkiye'den Çin'e gidecek ihracat treni, Bakü Deniz Limanı'nda Tren Azerbaycan'a ulaştı Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Azerbaycan'a ulaştı.

- Türkiye'den Çin'e gidecek ihracat treni, Bakü Deniz Limanı'nda

Tren Azerbaycan'a ulaştı

BAKÜ - Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Azerbaycan'a ulaştı.

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk ihracat treni sınır kenti Kars'tan Gürcistan'a, oradan da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Bakü Uluslararası Deniz Limanı'na ulaştı. İki kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yaklaşık 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan tren, Gürcistan'da Akhalkalaki-Tiflis-Rustavi güzergahı üzerinden Azerbaycan'a girdi ve Azerbaycan'da Agstafa-Gence-Yevlah-Kürdemir-Hacıgabul güzergahı ile yolunu devam ettirerek Bakü Deniz Limanı'na ulaştı. Bakü Deniz Limanı'ndan "Beket Ata" feeder konteyner gemisiyle Kazakistan'ın Aktau limanında 24 saat içinde ulaşacak.

Çin'in Xi'an şehrine ulaşacak

Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı Sözcüsü Nermine Kazımlı, "Türkiye'den Çin'e ihraç mallarını taşıyan tren hala hazırda bakiye vardı. Büyükler trenden konteyner gemisine yükleniyor şu anda. Bu işlem 6-7 saat sürecek. Beket Ata konteyner gemisi ile Kazakistan Aktau limanına yola çıkacak. Yaklaşık 20-22 saat sonra bu yüklerin Aktau Limanı'nda olması planlanıyor" dedi.

Türkiye'den Çin'e doğru hareket eden ilk ihracat treni 42 konteynerden oluşuyor ve 4 Aralık 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan uğurlanmıştı.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu

27 Eylül 2017'de Tiflis'ten Akhalkalaki'ye ilk test yolcu treninin ardından, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açılışı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Elet Limanı'nda düzenlenen törenle yapılmıştı. Bu demiryolu ile Asya ürünlerinin Avrupa'ya teslim süresi 15 güne kadar kısalacak. Projenin amacı Türkiye ile Azerbaycan'ı (dolayısıyla Orta Asya ve Çin'i Avrupa'ya) demiryolu ile bağlamaktı. Demiryolunun, işletilmesinin üçüncü yılında 3-5 milyon ton, beşinci yılda 6-8 milyon ton, ardından 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton kargo taşıması bekleniyor.

- Türkiye'den Çin'e gidecek ihracat treni, Bakü Deniz Limanı'nda- Tren Azerbaycan'a ulaştı
- Türkiye'den Çin'e gidecek ihracat treni, Bakü Deniz Limanı'nda- Tren Azerbaycan'a ulaştı
- Türkiye'den Çin'e gidecek ihracat treni, Bakü Deniz Limanı'nda- Tren Azerbaycan'a ulaştı
- Türkiye'den Çin'e gidecek ihracat treni, Bakü Deniz Limanı'nda- Tren Azerbaycan'a ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

İlgili Haberler

Türkiye-Çin ihracat treni, Kayseri'ye ulaştı
Türkiye-Çin ihracat treni, Kayseri'ye ulaştı
- Türkiye' den Çin' e giden ilk İhracat Treni Sivas' ta
- Türkiye' den Çin' e giden ilk İhracat Treni Sivas' ta
Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni uğurlandı
Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni uğurlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Aras Bulut İynemli
Spor Sinan Gümüş Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Türkiye'den Çin'e gidecek ihracat treni, Bakü Deniz Limanı'nda- Tren Azerbaycan'a ulaştı - Bakü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:03:13. #1.14#
title