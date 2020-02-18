Türkiye'den Çin'deki sağlık çalışanlarına koruyucu malzeme yardımı
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Türkiye'den Çin'deki sağlık çalışanlarına koruyucu malzeme yardımı

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini sürdüren Çin'e, sağlık çalışanlarının kullanımı için koruyucu malzeme yardımında bulundu.

18.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:46
Türkiye'den Çin'deki sağlık çalışanlarına koruyucu malzeme yardımı

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini sürdüren Çin'e, sağlık çalışanlarının kullanımı için koruyucu malzeme yardımında bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığınca Vuhan kentinden yayılan Kovid-19 salgını sebebiyle 'nin Büyükelçiliği yetkililerine, sağlık çalışanlarının kullanımı için 2 bin filtreli maske ve 2 bin koruyucu tulum teslim edildi.

Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş'nin Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, yardım malzemelerini Çin'in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua'ya iletti.

Büyükelçilik yetkilileri, Çin halkı adına Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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