Türkiye'den Çad'a yardım eli
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Türkiye'den Çad'a yardım eli

Orta Afrika ülkesi Çad'a tıbbi yardım malzemesi ve ambulans taşıyan askeri kargo uçağı Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.

Türkiye'den Çad'a yardım eli
26.05.2020 09:26 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:20

Orta Afrika ülkesi Çad'a tıbbi yardım malzemesi ve ambulans taşıyan askeri kargo uçağı Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.

Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını etkisini sürdürürken, Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor. Korona virüs ile mücadele çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri daha önce birçok ülkeye gönderilmişti. Yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri bu seferde Orta Afrika'da bulunan Çad'a gönderildi. Yardım malzemesi taşıyan A-400M tipi askeri kargo uçağı Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.

Ambulans'ta gönderildi

Çad'a yardım götüren uçağın içerisinde korona virüsle mücadelede kullanılan tıbbi malzemelerin yanı sıra bir adette ambulans bulunuyor.

"Ümitsizliğin ardında nice ümitler var"

Çad'a gönderilen malzemelerin üzerindeki Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözü ve hemen altına iliştirilmiş olan, "Türkiye'den Çad halkına sevgilerle" notu ise dikkat çekti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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