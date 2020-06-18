Türkiye'den Çad'a tıbbi yardım desteği (1)
Çad'a gönderilecek tıbbi yardım malzemeleri Koliler üzerindeki yazı Tıbbi yardım malzemelerinin askeri uçağa yüklenmesi Ambulansın askeri uçağa yerleştirilmesi ANKARA - Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.
18.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:04
Çad'a gönderilecek tıbbi yardım malzemeleri
Koliler üzerindeki yazı
Tıbbi yardım malzemelerinin askeri uçağa yüklenmesi
Ambulansın askeri uçağa yerleştirilmesi ANKARA - Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla Çad'a tıbbi yardım malzemesi Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağa yüklendi. (1)
Kaynak: AA