Türkiye'den, Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Burkina Faso'nun Namoungou köyünde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Burkina Faso'nun Namoungou köyünde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'nun doğusundaki Namoungou köyünde büyükbaş hayvan pazar yerine yönelik olarak 7 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA