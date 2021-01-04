Türkiye'den bugüne kadar 184 farklı ülke vatandaşı gayrimenkul aldı

Uluslararası yatırım yönetimi ve gayrimenkul projelerinin uluslararası satış yönetimini yapan Mars Investment'in Genel Müdürü Hakan Bucak, Türkiye'nin, dünyadaki ülkelerin neredeyse hepsine hitap eder hale geldiğini, batıdan doğuya, güneyden kuzeye hemen hemen tüm ülkeler için cazip bir...

Uluslararası yatırım yönetimi ve gayrimenkul projelerinin uluslararası satış yönetimini yapan Mars Investment'in Genel Müdürü Hakan Bucak, Türkiye'nin, dünyadaki ülkelerin neredeyse hepsine hitap eder hale geldiğini, batıdan doğuya, güneyden kuzeye hemen hemen tüm ülkeler için cazip bir pazar olduğunu belirterek, "Türkiye'den bugüne kadar 184 farklı ülke vatandaşı gayrimenkul aldı." dedi.

Bucak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, 2020'yi konut satışında başta koronavirüs salgını olmak üzere tüm sıkıntılara rağmen başarılı geçirdiğini söyledi.

Avrupa'da yapılan bir araştırmaya göre, salgından sonra gayrimenkul sektörünün en hızlı olduğu ikinci ülkenin, Yeni Zelanda'dan sonra Türkiye olduğunun ortaya çıktığını aktaran Bucak, yeni normale geçilmeye başlanmasından sonra yabancıya satışın hızla arttığını vurguladı.

Bucak, 2019'da 45 bini aşan yabancıya konut satış adedinde 2020'de 40 binin üzerine çıkılmasının beklendiğini ifade ederek, "Salgın olmasaydı 50-55 bin adetleri bekliyorduk." dedi.

2019'da 6,7 milyar dolar olan yabancıya konut satışından elde edilen gelirin geçen yıl 7 milyar dolar olacağını aktaran Bucak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020'de yabancıya satışta adet bazında yüzde 10 gibi bir kayıp yaşayacağız. Salgına rağmen önemli bir başarı. İyileşme sürecinin devam etmesi, salgının azalması ve aşıyla birlikte bu yıl 50 bin adet konut satılmasını ve 10 milyar dolar gelir elde edilmesini bekliyoruz. Türkiye gelecek dönemde uluslararası gayrimenkul yatırımı açısından en önemli pazarlardan biri olma yolunda hızla ilerliyor. Avrupa'nın parlayan yıldızı olacağız."

Bucak, 2021'de yabancıların konut almak için İstanbul dışındaki pazarlara daha fazla ilgi göstereceğini, Akdeniz ve Ege illerinin yanı sıra İç Anadolu kentlerinin de öne çıkacağını bildirdi.

"Türkiye'nin taşınmaz pazarında çok önemli bir konumu bulunuyor"

Hakan Bucak, Türkiye'den bugüne kadar 184 farklı ülke vatandaşının gayrimenkul aldığını belirterek, Türkiye'nin taşınmaz pazarında çok önemli bir konumu bulunduğunu ve ciddi fırsatlar sunduğunu söyledi.

Son yıllardaki fırsatların ve teşviklerin yabancıları cezbettiğini ifade eden Bucak, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünyadaki ülkelerin neredeyse hepsine hitap eder hale geldi. Batıdan doğuya, güneyden kuzeye hemen hemen tüm ülkeler için cazip bir pazarız. Son dönemde Çin, Nijerya, Pakistan, Bangladeş, Senegal ve Dominik gibi ülkelerden ciddi talep artışı görüyoruz. Aynı zamanda bir süredir pek göremediğimiz Avrupa ülkelerinden yatırımda da önemli miktarda hareketlenme var. Uzun yıllardan sonra Fransa, Almanya, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerden yatırımcılar gelip buradan daire almaya başladı. ABD'de yaşayan Müslümanlardan da talep almaya başladık."

Bucak, yabancıya konut satışında vatandaşlık hakkı teşvikinin önemine işaret ederek, "105 farklı ülkeden 9 bin 469 kişi, 43 farklı şehrimizden taşınmaz edinerek Türk vatandaşlığı aldı. Başı Çinliler çekerken, onları Filistin, Ürdün, Libya, Mısır ve Pakistan takip ediyor." dedi.

Şu anda süreci devam eden başvuru sayısının da alanlar kadar olduğunu belirten Bucak, 2021 sonunda vatandaşlık alan kişi sayısının 20 bine yaklaşmasını beklediklerini bildirdi.

"Dünyadaki birçok ülke yatırımcılarının iştahını kabartan bir durumdayız"

Mars Investment Genel Müdürü Bucak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde verdiği "hukuk ve demokrasi reformu" mesajının yurt dışında çok olumlu yankılandığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın mesajları ve ekonomi yönetimindeki değişim, yabancı yatırımcının Türkiye'ye güvenini artırdı." dedi.

Ekonomi yönetiminin 2021'e ilişkin başlıca maddelerinden birisinin "uluslararası yatırımcılarda Türkiye ekonomisine ilişkin duyulan güvensizliği giderecek adımlar atmak ve uluslararası direkt yatırımların önünü açmak" olduğunu vurgulayan Bucak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu mesajı her toplantıda dile getiren ekonomi yönetiminin bu konuda 2021 yılında alacağı aksiyonlar çok önemli ve değerlidir. Ülke olarak dünyadaki birçok ülke yatırımcılarının iştahını kabartan bir durumdayız. Genç ve dinamik nüfusumuz, jeopolitik konumumuz, ihracattaki çok ciddi potansiyelimiz, enerji ve tarım sektörlerindeki değerli altyapımız, üretim gücümüz ve gayrimenkul tarafındaki arz-talep dengemiz bu iştahı kabartan başlıca sebeplerdir."

Bucak, vatandaşlık hakkı ve salgınla mücadelede sağlanan başarının gayrimenkul yatırımlarına etkisine değinirken, "Saydığımız tüm unsurlar nedeniyle ülkemizden konut almanın ne kadar cazibeli olduğunu bizzat yabancılar bize söylüyor." dedi.

Bucak, yabancıya satış sürecini hızlandırmak için vekaletnamenin online verilebilmesiyle alakalı bir kolaylık yapılması gerektiğini söyledi.

TÜİK'in her ay tapu devirli satışları açıkladığını hatırlatan Bucak, doğru strateji üretmek adına bu veriyle birlikte noterli satış vaadi sözleşmesiyle ilgili verilerin de açıklanmasının gerektiğini kaydetti.

"43 ülkeden yatırımcılara 350 adet konut satışı yaptık"

Hakan Bucak, Mars Investment'in İstanbul'da 8 bölgede projesi bulunduğunu belirterek, "Her bütçeye uygun projelerimizle uluslararası gayrimenkul yatırımcılarına hizmet veriyoruz. 37 ülkeyle direkt irtibat halindeyiz. 37 ülkede 1.000'den fazla uluslararası gayrimenkul yatırımı ile ilgili irtibat halinde olduğumuz ajanslarla iş birliğimiz devam ediyor. 43 ülkeden yatırımcılara 350 adet konut satışı yaptık." diye konuştu.

Gelecek yıl 650 milyon liralık satış yapmayı hedeflediklerini aktaran Bucak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uluslararası gayrimenkul yatırımcılarının ilgili olduğu Bodrum başta olmak üzere 3 şehrimizde yöneteceğimiz proje anlaşmalarımızı da hayata geçiriyoruz. Özellikle ülkemizde ve yurt dışında bulunan 3.500'den fazla uluslararası gayrimenkul yatırım danışmanlığı acenteler ile satış gücümüzü bu sene de ortaya koyup ülkemize birçok alanda yatırım getirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan