Türkiye'den, Bangladeş ve Uganda'ya destek

TÜRKİYE, Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 2018 yılında başlatılan 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Etki Hızlandırıcı' projesi çerçevesinde Bangladeş ve Uganda'ya destek sağlıyor.

TÜRKİYE, Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 2018 yılında başlatılan 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Etki Hızlandırıcı' projesi çerçevesinde Bangladeş ve Uganda'ya destek sağlıyor.

Dışişleri Bakanlığı ve UNDP tarafından 2018 yılında başlatılan SKA Etki Hızlandırıcı projesi, mülteciler ve en az gelişmiş ülkeler için teknolojiye dayalı çözümler geliştiren, dünyanın her köşesinden girişimcileri destekliyor. Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikası kapsamında gerçekleştirilen SKA Etki Hızlandırıcı projesi, çok paydaşlı yapısıyla SKA'ların uygulanması konusunda bir model teşkil ediyor. İlk aşamasına 2019 yılında Türkiye'de başlanan, Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen projenin bu yılki ikinci aşaması, UNDP Türkiye Mukim Temsilciliği ve En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) için BM Teknoloji Bankası ile birlikte yürütülüyor. İkinci aşamanın ise Türkiye gibi büyük sığınmacı topluluklarına evsahipliği yapan Bangladeş ile Uganda'da uygulanması kararlaştırıldı.

'FİNANSAL KAPSAYICILIK' VE 'DİJİTAL TARIM' ALANLARI BELİRLENDİBu çerçevede, Bangladeş'te finansal hizmetlere erişimi olmayan grupları sisteme dahil etme hedefiyle 'finansal kapsayıcılık' ve Uganda'da tarımda teknolojiden istifade amaçlı 'dijital tarım' alanları belirlendi. Sözkonusu sorunlara ilişkin yenilikçi çözümler bulabilecek girişimcilere yönelik küresel çağrıya 74 ülkeden 1074 başvuru alındı. Ön hızlandırıcı programa katılmaya hak kazanan 43 startup, geliştirecekleri çözümleri SKA Etki Hızlandırıcısı Ön Hızlandırma Programı Sunum Günü'nde paylaştı. Çevrimiçi gerçekleştirilen etkinliğin açılışına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Uganda Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Elioda Tumvesigye ile Bangladeş Enformasyon, İletişim ve Teknoloji Devlet Bakanı Zunaid Ahmed Palak katıldı. Bakan Yardımcısı Kaymakcı, programda sunum yaptı. Sunumlar sonucunda Mayıs-Haziran 2021 arasında gerçekleşecek Hızlandırma Programı'na her iki alan için 5'er takım seçilecek ve bu takımlar 15 bin ABD dolarına kadar hibe almaya hak kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı