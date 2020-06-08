Türkiye'den Bangladeş'e Kovid-19 yardımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'den Bangladeş'e Kovid-19 yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Bangladeş Sağlık Bakanlığına tıbbı malzeme desteği sağladı.

Türkiye'den Bangladeş'e Kovid-19 yardımı
08.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:00

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Bangladeş Sağlık Bakanlığına tıbbı malzeme desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, tıbbı malzeme destek paketi, 5 bin ameliyat maskesi, 1000 N95 maske, 1000 tıbbi tulum ve 2 adet solunum cihazından oluşuyor.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Khalil Rahman'ın katıldığı törenle Bangladeş Devlet Konukevi'nde malzemeler teslim edildi.

Khalil Rahman, TİKA'nın faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirterek son aylarda binlerce işçinin yurda dönmek zorunda kaldığını, onların topluma ve iş gücüne kazandırılması için TİKA ile ortak proje yapmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan da Türkiye'nin TİKA vasıtasıyla sadece Arakanlı Müslümanlara değil tüm halka yönelik birçok projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

TİKA Bangladeş Koordinatörü Dr. İsmail Gündoğdu da TİKA'nın bu zamana kadar Bangladeş'in her bölgesinde sağlık, eğitim, insani yardım projeleri yaptığını, bu tür projelerle kardeş ülke Bangladeş'e desteğinin süreceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

Haberler

Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak Haber
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti Haber
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi Haber
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı Haber
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü Haber
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü
Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle görülmemiş uygulama! Haber
Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle görülmemiş uygulama!
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
Trump, 'Her şey kontrol altında' deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
Trump, "Her şey kontrol altında" deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
Trump köşeye sıkıştı! Protestolara karşı 10 bin asker talebi Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi
Trump köşeye sıkıştı! Protestolara karşı 10 bin asker talebi Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler
Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları Şahin Şerifoğulları
Magazin Hadise Hülya Avşar Mariah Carey Acun Ilıcalı
Spor İlhan Cavcav Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Türkiye'den Bangladeş'e Kovid-19 yardımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 15:00:23. #1.14#
title