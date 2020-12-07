Türkiye'den Bangladeş'e bir Kur'an Kursu daha
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Türkiye'den Bangladeş'e bir Kur'an Kursu daha

07.12.2020 13:20 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:20
Türkiye'den Bangladeş'e bir Kur'an Kursu daha

Bangladeş'te başlatılan "1 Milyon Kur'an Kursu Projesi" kapsamında, ülkenin Brahmanbaria kentinde Prof. Dr. Necemeddin Erbakan adı ile üçüncü Kur'an Kursu açıldı.

Bangladeş'te başlatılan "1 Milyon Kur'an Kursu Projesi" kapsamında, ülkenin Brahmanbaria kentinde Prof. Dr. Necemeddin Erbakan adı ile üçüncü Kur'an Kursu açıldı.

Türkiye-Bangladeş Kardeşlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ağustos ayında başlattığı çalışmalarıyla Bangladeş tarihinin en büyük Kur'an Kursu projesine imza atmıştı. Proje kapsamında Fatih Sultan Mehmet'in adının verildiği ilk Kur'an Kursu'nun ardından Sultan II. Abdul Hamit'in adıyla Kur'an Kursu açılmıştı. Son olarak Prof. Dr. Necemettin Erbakan adıyla yeni bir Kur'an Kursu açıldı. Açılışa katılan kursiyerlere Kur'an -ı Kerim ve rahle hediye edildi.

Açılan kurs kapsamında çocuk, erkek ve kadınlar için 3 ayrı grup oluşturarak en az 120 kişiye 3 aylık Kur'an okuma öğrenme eğitimi vermeyi planlanıyor. - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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