Dışişleri Bakanlığı'ndan, Latin Amerika ülkeleriyle bağımsızlıklarının 200. yıl dönümü dolayısıyla ortak etkinlik
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Latin Amerika ülkeleriyle bağımsızlıklarının 200. yıl dönümü dolayısıyla ortak etkinlik

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Latin Amerika ülkeleriyle bağımsızlıklarının 200. yıl dönümü dolayısıyla ortak etkinlik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı, 2021 Yılında Bağımsızlıklarının 200. yıl dönümünü kutlayacak olan Latin Amerika ülkeleriyle ortak düzenlenecek etkinlikler hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, 2021 Yılında Bağımsızlıklarının 200. yıl dönümünü kutlayacak olan Latin Amerika ülkeleriyle ortak düzenlenecek etkinlikler hakkında açıklama yaptı.

Latin Amerika ülkelerinin 200. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler hakkında Dışişleri Bakanlığı bilgilendirme metni yayımladı. Bakanlık tarafından yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

"2021-2023 yılları Türkiye ve Türkiye'nin mükemmel ilişkilere sahip olduğu bazı Latin Amerika ve Karayipler (LAK) bölgesi ülkelerinin tarihleri bakımından özel önem taşımaktadır. 2021 yılında El Salvador, Kosta Rika, Guatemala, Meksika, Panama ve Peru; 2022 yılında Brezilya bağımsızlıklarının 200. yıl dönümünü kutlayacaktır. 2023 yılı ise Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıl dönümüdür.

Dışişleri Bakanlığı ve bağımsızlıklarının 200. yıl dönümünü kutlayacak olan ülkelerin Ankara Büyükelçilikleri, bu özel yıl dönümlerini kutlamak ve Türkiye ile LAK ülkeleri arasındaki gelişmekte olan ilişkilere dikkat çekmek amacıyla bir dizi kültürel etkinlik gerçekleştirilmesine ilişkin bir işbirliği mekanizması tesis etmişlerdir.

Bugün (27 Mayıs) Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve bağımsızlıklarının 200. yıl dönümünü kutlayacak olan ülkelerin Ankara Büyükelçileri Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına çelenk bırakarak bu etkinliklerin açılışını gerçekleştirmişlerdir.

Türkiye'nin LAK bölgesiyle diplomatik, siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliği 19. yüzyılın ikinci yarısına dayanmaktadır. Türkiye, çok yönlü dış politikası çerçevesinde LAK bölgesiyle ilişkilerini geliştirmek amacıyla özellikle son 20 yıldır bölge ülkelerine yönelik olarak daha aktif bir politika izlemektedir. Bu sayede, LAK bölgesiyle ilişkiler daha da geliştirilmiştir.

Netice itibariyle, Türkiye'nin LAK bölgesiyle ticaret hacmi beş kat, Türkiye'nin bu ülkelerdeki diplomatik misyonlarının sayısı üç kat artmış; ikili siyasi ilişkiler sıklaşan üst düzey ziyaretlerin de etkisiyle derinleşmiş; Türkiye'nin SICA, MERCOSUR, Pasifik Birliği gibi bölgesel örgütlere gözlemci üye olmasıyla da uluslararası örgütler nezdindeki işbirliği gelişmiş; keza insanlar arasındaki sosyal ve kültürel etkileşimin artışı ilişkilere katkı sağlamıştır.

Günümüzde, işbirliğinin derinleştirilmesi için sahip olunan mevcut güçlü temel ve mevcut büyük potansiyel temelinde, taraflar ortak çıkar temelinde ve halkların beklentilerini karşılayacak şekilde ilişkileri mümkün olan her alanda geliştirmek konusunda kararlıdırlar." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Latin Amerika ülkeleriyle bağımsızlıklarının 200. yıl dönümü dolayısıyla ortak etkinlik - Haberler
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