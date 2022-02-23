Türkiye'den BAE'ye Sedat Peker için iade talebi

ADALET Bakanlığı'nca Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gönderilen yazıda, hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanması talep edildi.

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararları kapsamında, Sedat Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı. Adalet Bakanlığı da Sedat Peker'in iadesi için BAE'ye yazı gönderdi. Yazıda, Peker hakkında, İstanbul Anadolu Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepleri hatırlatıldı. Bakanlık, kırmızı bültenle aranan Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.

Demirören Haber Ajansı - Güncel