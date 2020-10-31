Türkiye'den Azerbaycan'a 11 tır yardım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'den Azerbaycan'a 11 tır yardım

31.10.2020 19:35 | Son Güncelleme: 31.10.2020 19:48

Türkiye'den Azerbaycan'a 11 tır yardım Azerbaycan yardım tırları Trabzon'dan uğurlandı Azerbaycan'a yardım için Türk Kızılayı tarafından gönderilen 11 insani yardım tırı Trabzon'dan hareket etti.

Türkiye'den Azerbaycan'a 11 tır yardım

Azerbaycan yardım tırları Trabzon'dan uğurlandı

TRABZON - Azerbaycan'a yardım için Türk Kızılayı tarafından gönderilen 11 insani yardım tırı Trabzon'dan hareket etti.

Azerbaycan ve Türk bayraklarını alan vatandaşları tırları coşkuyla uğurlarken Trabzon Kızılay Şube Başkanı Oğuz Kara, ülkemizde Türk Kızılayı'nın bağışlardan temin edilen yardım malzemelerini Azerbaycan'a göndermek için toplandıklarını belirtti.

11 insani yardım tırı Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki yaraları sarmak için Türkiye'den Azerbaycan'a doğru Trabzon'dan hareket etti. İstanbul'dan yola çıkan tırlar bugün akşam saatlerinde Trabzon'a gelirken, tırlar buradan vatandaşlar tarafından uğurlandı.

Trabzon Kızılay Şube Başkanı Oğuz Kara, tırların Trabzon'dan yola çıkması münasebetiyle yaptığı konuşmada "Yaşadığımız bu günlerde tek millet iki devlet olduğumuz Azerbaycan'ımız kendi topraklarını Dağlık Karabağ topraklarını Ermenistan'dan kurtarmak için çok ciddi bir şekilde mücadele vermektedir. Onların Türkiye'deki kardeşleri olarak ülkemizde Türk Kızılay'ının bağışlardan temin ettiği yardım malzemelerini orada yaşayan kardeşlerimize göndermek için toplandık. Gelen tırlarımızı uğurlamak için buradayız. Er kısa zaman içinde Azerbaycan ordusunun muvaffakiyetler kazanmasını temenni ediyorum. İzmir'de meydana gelen depremde yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Ölen vatandaşlarımıza Allah'ta rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabırlar diliyorum" dedi.

Türkiye'den Azerbaycan'a 11 tır yardım
Türkiye'den Azerbaycan'a 11 tır yardım
Türkiye'den Azerbaycan'a 11 tır yardım
Türkiye'den Azerbaycan'a 11 tır yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA

İlgili Haberler

Türk Kızılaydan Azerbaycan'a 11 tır insani yardım
Türk Kızılaydan Azerbaycan'a 11 tır insani yardım
Türk Kızılayınca Azerbaycan'a yardım malzemesi götüren 11 tır törenle uğurlandı
Türk Kızılayınca Azerbaycan'a yardım malzemesi götüren 11 tır törenle uğurlandı
Türk Kızılayı'ndan Azerbaycan'a 11 TIR'lık insani yardım konvoyu
Türk Kızılayı'ndan Azerbaycan'a 11 TIR'lık insani yardım konvoyu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Miley Cyrus Eser Yenenler Birkan Sokullu Serenay Sarıkaya
Spor Yücel İldiz Eddie Newton Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'den Azerbaycan'a 11 tır yardım - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 19:49:38. #1.14#
title