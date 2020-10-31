Türkiye'den Azerbaycan'a 11 tır yardım
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Türkiye'den Azerbaycan'a 11 tır yardım

31.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:05
Türkiye'den Azerbaycan'a 11 tır yardım

Azerbaycan'a yardım için Türk Kızılay'ı tarafından gönderilen 11 insani yardım tırı Samsun'dan geçti.

Azerbaycan'a yardım için Türk Kızılay'ı tarafından gönderilen 11 insani yardım tırı Samsun'dan geçti. Azerbaycan ve Türk bayraklarını alan vatandaşları tırları sevinç ve coşkuyla uğurladı.

11 insani yardım tırı Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki yaraları sarmak için Türkiye'den Azerbaycan'a doğru hareket etti. İstanbul'dan yola çıkan tırlar Samsun'dan geçti. İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami önünde toplanan vatandaşlar içerisinde gıda ve giysi bulunan tırları coşkuyla uğurladı. Vatandaşlar ve Kızılay üyeleri savaş mağduru çocukları da unutmadı. Yardım tırlarının içerisine giysi ve oyuncak koyan vatandaşlar daha sonra tırları alkışlarla yolcu etti. Yoldan geçen arabalar ise kornalar eşliğinde yardım tırlarına destek verdi. Uğurlama anında bulunan Azerbaycanlı öğrenciler ise bu durum karşısında duygulandıklarını söyledi.

"Kızılay Türkiye sınırları aşmış bir kurumdur"

Açıklamalarda bulunan Samsun Kızılay Başkan Vekili Ahmet Ali Bulut, "Kızılay artık Türkiye sınırlarını aşmış ihtiyacı olan her insana yardım etmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Daha önce planlanmış yardım konvoyumuz İzmir depreminde önce yola çıktı. Şimdi 11 tır Azerbaycan'a giysi ve gıda yardımı yapıyoruz. Bugün onları karşıladık ve Azerbaycan'a uğurluyoruz" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Kimya Bölümü öğrencisi olan Azerbaycan uyruklu Vusal Hamzayev ise, "Burada olmak beni çok mutlu etti. Azerbaycan ve Türkiye hükümetini birbirlerini kardeş ülke olarak bilmesi çok güzel bir durum. Çok duygulandım" diye konuştu.

Tırlar Karadeniz Bölgesi üzerinden Azerbaycan'a doğru yoluna devam etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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