Türkiye'den Avrupa'daki Görme Engellilere Davet - Brüksel

Türkiye Görme Engelliler Derneği Çanakkale Şube Temsilcisi İbrahim Batdal, dünyadaki görme engellileri dernekleri temsilcilerini Türkiye'ye davet ederek bu yıl Homeros Okumaları adı altında bir çalıştay düzenleyeceklerini bildirdi.

AA muhabirine Brüksel temaslarına ilişkin bilgi veren Batdal, Kültür Bakanlığı tarafından 2018'in Troia Yılı ilan edildiğini belirterek "Türkiye Görme Engelliler Derneği Çanakkale Şubesi koordinesinde ve Valiliği bünyesinde dünyadaki görme engellileri ülkemizde toplayacak bir proje hazırladık." diye konuştu.

Batdal, 40 ülkeden yaklaşık 300 kişinin katılımıyla 13-18 Ağustos'ta Çanakkale'de "Birinci Dünya Görme Engeliler Homeros Okumaları" adı altında bir çalıştay düzenleyeceklerini ifade etti.

"Dünya kardeşliğinin doğduğu topraklardan geliyoruz"

Çalıştay hazırlıkları kapsamında Brüksel'de Avrupa Engelliler Forumu Yönetim Kurulu toplantısında da ayrıntılı bir sunum yaptıklarını aktaran Batdal, "Dünya kardeşliğinin doğduğu topraklardan geliyoruz. Dünyanın mitolojik ve yaşayan tarihinin ön sözünün yazıldığı çok kıymetli topraklardan gelip burada bizim gibi görme engelli bireyler üzerinden dünyaya yeniden kardeşlik bilincini aşılamak için yola çıktık." dedi.

Türkiye Engelliler Konfederasyonu ve Körler Federasyonu Başkanı Turhan İçli de şu ana kadarki yurt dışı ziyaretlerinde dostane karşılandıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Fransa ve Hollanda da temaslarda bulunacağız. Homeros dünyadaki körleri birleştiren bir simge isim biliyorsunuz. Troia savaşlarının anlatıldığı İlyada'nın yazarı. Aynı zamanda görme engelli olduğu yönünde araştırmacıların bir mutabakatı var. Onun üzerinden Türkiye'yi dünya çapında tanıtmış oluyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, heyet, Brüksel'deki bir otelde konuya ilişkin yaptığı sunumda, Avrupa Engelliler Forumunun bir toplantısının Türkiye'de yapılması için de davette bulundu.