Türkiye'den Arnavutluk'taki depremzedelere yardım

26.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:55

Çok sayıda insanın etkilendiği Arnavutluk'taki deprem sonrası hazırlıklarını tamamlayan Türk Kızılay, çadır, battaniye ve hijyen setinin yer aldığı 2 tır ile 8 afet uzmanını bölgeye gönderiyor. Kızılay ekibi bölgeye ulaştıktan sonra ise ihtiyaç duyulan gıda malzemesini yerelden temin ederek depremzedelere yardımlarını sürdürecek. Gerek duyulması halinde ise Türk Kızılay Bulgaristan Delegasyonu'ndan bölgeye yardım malzemesi takviyesi yapılacak.

Arnavutluk'ta meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem özellikle başkent Tiran ve Dıraç şehirlerini olumsuz etkiledi. Çok sayıda yapının yıkıldığı deprem sonucu mağdur olan Arnavutluk halkına ise Türkiye'nin merhamet eli Türk Kızılay sahip çıkmak için hazırlıklarını tamamladı. Yaşanan depremi ilk andan itibaren yakından takip eden Kızılay, hazırladığı 2 tıra bin kişiyi barındırabilecek 120 çadır, 2 bin 500 battaniye ve bin hijyen kolisi yükledi. 2 bin 500 kişilik acil gıda paketi içinde planlamasını yapan Türk Kızılay, afet uzmanlarından oluşan ekibinin bölgeye ulaşmasıyla gıda malzemelerini yerelden temin edecek. 8 Türk Kızılay afet uzmanının eşlik edeceği insani yardım operasyonu için Türk Kızılay'ın Bulgaristan Delegasyonu depolarında bulunan yardım malzemeleri de hazır hale getirildi.

"ARNAVUTLUK KIZILHAÇI'NA DAHA FAZLA YARDIM İÇİN HAZIR OLDUĞUMUZU DA BİLDİRDİK"

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Arnavutluk'ta meydana gelen depremi ilk andan itibaren yakından takip ediyoruz. Arnavutluk Kızılhaçı ile sürekli temas halindeyiz. Bize bildirilen acil yardım malzemelerinden oluşan 2 tırımızı 8 uzman personelimiz ile birlikte yola çıkardık. Arnavutluk Kızılhaçı'na daha fazla yardım için hazır olduğumuzu da bildirdik. Bulgaristan'da bulunan depolarımızda bulunan insani yardım malzemelerimizi de muhtemel bir ihtiyaca cevap verecek şekilde sevke hazır hale getirdik. Kardeş Arnavutluk halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA