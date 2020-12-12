Türkiye'den Arnavutluk ordusuna piyade tüfeği ve üniforma desteği
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Türkiye'den Arnavutluk ordusuna piyade tüfeği ve üniforma desteği

12.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:44
Türkiye'den Arnavutluk ordusuna piyade tüfeği ve üniforma desteği

Türkiye, Arnavutluk ordusuna milli piyade tüfeği ve üniforma desteğinde bulundu.

Türkiye, Arnavutluk ordusuna milli piyade tüfeği ve üniforma desteğinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Arnavutluk arasında imzalanan hibe anlaşması kapsamında, yerli ve milli imkanlarla üretilen, NATO'nun 42 testinden başarıyla geçen modern piyade tüfeği ile Arnavutluk Deniz Kuvvetleri personeli için gönderilen üniformalar Tiran'da yetkililere teslim edildi." bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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