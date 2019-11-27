Türkiye'den Arnavutluk'a gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor (2) - DIRAÇ
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Türkiye'den Arnavutluk'a gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor (2) - DIRAÇ

Deprem sonrası Arnavutluk'un Dıraç kentine gelen Türk arama kurtarma ekipleri enkazlarda kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

27.11.2019 13:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:13

sonrası 'un Dıraç kentine gelen Türk arama kurtarma ekipleri enkazlarda kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Türkiye'den Arnavutluk'a gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor (2) - DIRAÇ
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