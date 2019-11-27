Türkiye'den Arnavutluk'a gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor (2) - DIRAÇ
Deprem sonrası Arnavutluk'un Dıraç kentine gelen Türk arama kurtarma ekipleri enkazlarda kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
27.11.2019 13:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:13
Deprem sonrası Arnavutluk'un Dıraç kentine gelen Türk arama kurtarma ekipleri enkazlarda kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Türkiye'den Arnavutluk'a gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor (2) - DIRAÇ