Türkiye'den Arakan'a Yardım

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Türkiye'nin gayretleriyle Arakan Maungdaw'da günlerdir gıdası olmayan köylerdeki 3 bin ihtiyaç sahibi aileye yardımların ulaştırıldığını bildirdi.

Türkiye'den Arakan'a Yardım

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Türkiye'nin gayretleriyle Arakan Maungdaw'da günlerdir gıdası olmayan köylerdeki 3 bin ihtiyaç sahibi aileye yardımların ulaştırıldığını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com