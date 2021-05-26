Türkiye'den Almanya'ya uzanan 'Bozkırın Tezenesi' Projesi
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Türkiye'den Almanya'ya uzanan 'Bozkırın Tezenesi' Projesi

Türkiye'den Almanya'ya uzanan 'Bozkırın Tezenesi' Projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Twinning Projesi 136 öğrenci katılımı ile hayat buluyor.

Twinning Projesi 136 öğrenci katılımı ile hayat buluyor.

Almanya'dan 2, Türkiye'den 10 öğretmenin yer aldığı "Bozkırın Tezenesi Garip" isimli Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan E-Twinning projesine 136 öğrenci katılıyor. Kuruculuğunu Burdur'dan Ebru Bülbül ile Bursa'dan Mustafa Derman'ın yaptığı projede Adana Samsun, Nevşehir, Bursa, Manisa, Kırşehir, Ordu illerinden öğretmenlerde yer alıyor. Hazırlanan "Bozkırın Tezenesi Garip" adlı projenin en önemli yanı teknoloji ile eğitimi birleştirmek. Proje boyunca öğrenciler her ay düzenli olarak çeşitli Web 2.0 aracıyla tanıştırıldı. Katılımcı öğrenciler projede görev alan öğretmenler ile hem bilişim teknolojisini ve internetin imkanlarını etkili şekilde kullanarak usta Neşet Ertaş'ı ve onun türkülerini daha yakından tanıma olanağına sahip oldu.

Pandemi etkisi nedeniyle Zoom üzerinden Neşet Ertaş gecesi ise Stuttgart Eğitim Ataşesi Öğretim Görevlisi Dr. Ümit Kaptı, Kırşehir İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur, Neşet Ertaş'ın kuzeni aynı zamanda Kırşehir İl kültür Turizm Müdürlüğü Abdallar Müzik Topluluğu ses ve bağlama sanatçısı Burhan Ertaş, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğulu, Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, Akçakent İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Bülbül'ünde katılımıyla organize edildi.

Anma gecesinde Burhan Ertaş, Neşet Ertaş ile olan anılarını anlatırken, Türkiye'den ve Almanya'dan öğrenciler Neşet Ertaş'ın türkülerini çalıp söyledi. - KIRŞEHİR

Türkiye'den Almanya'ya uzanan 'Bozkırın Tezenesi' Projesi
Türkiye'den Almanya'ya uzanan 'Bozkırın Tezenesi' Projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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