Türkiye'den, Almanya'ya geyik kafatası getiren yolcuya para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'den, Almanya'ya geyik kafatası getiren yolcuya para cezası

Türkiye'den, Almanya'ya geyik kafatası getiren yolcuya para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'den getirdiği geyik kafataslarını Almanya'ya sokmak isteyen Türk yolcuya para cezası kesilerek, kafatasları imha edildi.

Türkiye'den getirdiği geyik kafataslarını Almanya'ya sokmak isteyen Türk yolcuya para cezası kesilerek, kafatasları imha edildi.

Türkiye'den bavulunun içinde getirdiği 3 adet geyik kafatasını Almanya'ya sokmak isteyen Türk yolcu, gümrük polisi tarafından yakalandı. 64 yaşındaki yolcu kafataslarının nereden ve nasıl geldiği konusunda yaptığı açıklamada, kendisinin avcı olduğunu ve geyikleri avladığını belirtti. Pişirilmiş şekilde bavulun içinden çıkan kafataslarına el koyan gümrük polisi, kafataslarını halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle imha etti.

Yolcuya ise para cezası kesilirken, cezanın ne kadar olduğu hakkında bilgi paylaşılmadı. Bavuluna el konulan yolcu, avukatı aracılığı ile polislerden şikayetçi olacağını ifade etti.

(Mustafa Tığlı/ İHA)

Türkiye'den, Almanya'ya geyik kafatası getiren yolcuya para cezası
Türkiye'den, Almanya'ya geyik kafatası getiren yolcuya para cezası
Türkiye'den, Almanya'ya geyik kafatası getiren yolcuya para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Nikos Dendias Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Ebru Gündeş Hülya Avşar Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Enes Ünal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'den, Almanya'ya geyik kafatası getiren yolcuya para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 20:34:08. #1.16#

title