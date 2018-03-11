Türkiye'den Almanya'daki Cami Saldırılarına Tepki

Dışişleri Bakanlığı, "Son dönemde Almanya'da ırkçı ve İslam karşıtı kesimler ile PKK terör örgütünün Türk camilerine yönelik saldırılarında artış yaşandığını endişeyle müşahede ediyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Almanya'nın Berlin şehri ve Lauffen am Neckar kasabasındaki Türklere ait 2 camiye saldırılar düzenlendiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Söz konusu saldırılarda can kaybı yaşanmamasının tek teselli olduğunun vurgulandığı açıklamada, Lauffen am Neckar'da 9 Mart gecesi molotofkokteyliyle düzenlenen saldırının terör örgütü PKK yanlısı kişilerce üstlenildiği, dün gece Berlin'deki camiye yapılan saldırının faillerinin ise henüz belirlenemediği kaydedildi.

Açıklamada, "Son dönemde Almanya'da ırkçı ve İslam karşıtı kesimler ile PKK terör örgütünün Türk camilerine yönelik saldırılarında artış yaşandığını endişeyle müşahede ediyoruz. PKK'nın Lauffen am Neckar'daki camiye yapılan saldırıyı üstlenmiş olması ve bu tür eylemlerin devam edeceğine yönelik açıklamaları, bu örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. PKK'ya müsamaha gösterilmemesi yolundaki uyarımızı yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu saldırıların faillerinin bir an evvel bulunarak gerekli cezalara çarptırılmalarını ve benzer saldırıların meydana gelmemesi için tüm önlemlerin alınmasının Alman makamlarından beklendiği de belirtildi.