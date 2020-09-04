Türkiye'den "akıllı trafik sistemi" ihracatı Trafikte yaşanan sorunlara teknolojik çözümler geliştiren Türk şirketi, hem hızlı bir ekonomik büyüme yakaladı hem de dünyaya açılmayı başardı.

Trafikte yaşanan sorunlara teknolojik çözümler geliştiren Türk şirketi, hem hızlı bir ekonomik büyüme yakaladı hem de dünyaya açılmayı başardı.

TÜBİTAK destekleriyle 2009'da kurulan ve ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren ISSD, trafik yönetimi ve trafik denetimi konularında çözümler üretiyor.

ISSD Yazılım Ekip Lideri Enes Yüncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 şehirde 1000'den fazla kavşakta kurdukları Akıllı Kavşak Kontrol Sistemi sayesinde trafik ışıklarındaki bekleme sürelerinin yaklaşık 30 azaldığını söyledi.

Kavşaklara yerleştirilen akıllı kameralar sayesinde anlık araç yoğunluklarının hesaplandığını ve bu verilere göre kavşaklardaki sinyalizasyon sistemlerinde yeşil ışık sürelerinin anlık değiştirilebildiğini ifade eden Yüncü, böylece kavşaklarda daha az beklendiğini ve konforlu bir sürüş gerçekleştirilebildiğini belirtti.

Türkiye'de ilk uygulamayı Antalya'da gerçekleştirdiklerini, en büyük sistemi Konya'da kurduklarını anlatan Yüncü, Ankara, Mersin ve Diyarbakır gibi şehirlerde sorumluluk üstlendiklerini dile getirdi.

Yurt dışında en büyük sistemi Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurdukları bilgisini veren Yüncü, Kazakistan, Gürcistan, Bahreyn gibi ülkelerde sistemlerinin kullanıldığını söyledi.

Filmler gerçek oluyor

"Akıllı kavşakların" çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yüncü, şöyle konuştu:

"Bu sistemde trafik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği bilgileri birleştiriliyor. Kavşaklara yerleştirilen kameralardan alınan görüntüler işleniyor ve bunlardan anlık analizler yapılıyor. Anlık araç sayısı, bekleyen araç sayısı, kuyrukta bekleyen araç sayısı gibi veriler bir merkezde toplanarak anlık olarak yeşil ışık süreleri değiştiriliyor. Bir yönde daha az araç bekliyorsa daha az yeşil yanıyor, daha fazla araç bekleyen yönde daha uzun süre yeşil yanıyor. Bu sayede seyahat süreleri yüzde 30 kısalabiliyor. Sistemin kurulu olduğu yerlerde trafik polisleri çok daha az görev alıyor, sabit süreli kavşaklarda ise trafiğin yoğun saatlerinde polislerin müdahalesine ihtiyaç duyuluyor. Türkiye'de bu alandaki ilk kurulumları biz gerçekleştirdik ve kurulu sistemlerin yüzde 70'i bize ait. Mevcut 20 şehre ek olarak birçok şehirde çalışmalar yürütülüyor ve ihale hazırlıkları sürüyor."

Sistemde toplanan tüm verilerin trafik kontrol merkezindeki merkezi yazılıma aktarıldığını, burada kavşakların birbiriyle haberleşmesinin gerçekleştirildiğini ifade eden Yüncü, "Buradan uzaktan kavşaklar yönetilebiliyor. Filmlerde izlediğimiz birçok senaryoyu Türkiye'de gerçekleştirebiliyoruz. Uzaktan kavşaklar kapatılabiliyor, yeşil süreleri artırılabiliyor, acil geçiş olması durumunda müdahale edilebiliyor, ambulans yaklaşması durumunda yeşil süreleri artırılabiliyor." dedi

İhracat hedefleri büyüyor

Yüncü, ISSD'nin cirosunun ve istihdamının 2016'da ikiye katlandığını, 2019'da 27 milyon liraya ulaştıklarını söyledi. Cironun yüzde 10'unu ihracatın oluşturduğunu ifade eden Yüncü, "3 yıllık öngörüde ciroda ihracatın payını yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika, Orta Asya, Pakistan, Hindistan, Nijerya gibi ülke ve bölgelerde etkinliğimizi artırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Geliştirdikleri patentli çözümler ve yakaladıkları büyümenin kendilerine çeşitli ödüller getirdiğini anlatan Enes Yüncü, 2019'da Deloitte'in araştırmasında yüzde 321 büyüme oranıyla, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da en hızlı büyüyen 500 teknoloji şirketi arasında yer aldıklarına işaret etti.

Yüncü ayrıca Elektronik Denetleme Sistemleri ile yollarda güvenliğe katkı sağladıklarını belirtti. Bu sistemlerin kurulumuyla sürücülerin hız limitlerine uymalarının sağlandığını aktaran Yüncü, böylece kaza oranlarında yüzde 40'a varan oranlarda azalma kaydedildiğini dile getirdi. Yüncü, "Elektronik Denetleme Sistemleri alanında yurt dışındaki ilk sistemimizi Filistin'de kuracağız." dedi.

Enes Yüncü, trafik yönetimi ve trafik denetimi alanında yeni yardımcı sistemler üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ve yakın zamanda bunları ticarileştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA