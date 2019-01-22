Türkiye'den Afganistan'daki Terör Saldırısına Kınama

Türkiye, Afganistan'da Taliban militanlarının askeri kampa dün düzenlediği terör saldırısını kınayarak Afgan hükümeti ve halkına taziye mesajını iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın Vardak vilayetinin merkezi Maydan şehrinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda Afgan güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Vardak vilayetinde dün 4 saldırgandan birinin bomba yüklü aracı askeri eğitim kampının girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganlar güvenlik güçleriyle çatışmaya girmişti. Yetkililer, saldırıda 50 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA