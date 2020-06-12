Türkiye'den, Afganistan'daki cami saldırısına kınama DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de camiye düzenlenen terör saldırısı kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de camiye düzenlenen terör saldırısı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün bir camiyi hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Son dönemde Afganistan'da ibadet yerlerine yönelik olarak gerçekleştirilen saldırılarda yaşanan artıştan endişe duyuyoruz" denildi. Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa ve Afgan halkına başsağlığı dilekleri iletildi.

Kaynak: DHA