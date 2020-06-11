- Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım- Yardım malzemeleri Afganistan'a ulaştı
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- Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım- Yardım malzemeleri Afganistan'a ulaştı

- Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım Yardım malzemeleri Afganistan'a ulaştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Afganistan'a ulaştı.

11.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:05

- Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım

Yardım malzemeleri Afganistan'a ulaştı

KABİL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Afganistan'a ulaştı.

Türkiye, ihtiyacı olan ülkelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor. Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket eden TSK'ya ait uçak, Kabil Uluslararası Havaalanı'na indi. Pandemi ile mücadele için Afganistan'a yardım malzemeleri ulaştırıldı. Bu kapsamda hazırlanan yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A-400 M tipi kargo uçağına yüklendi. Gönderilen sağlık malzemeleri arasında 5 hasta gözlem monitörü, 10'ar ventilatör, oksijen konsantratörü, oksijen regülatörü, aspiratör, laringoskop, nebulizatör, 3 PCR cihazı, 2'şer buhar sterilizör otoklav ve defibrilatör ile 30 bin Covid-19 tanı tespit kitinden oluşan tıbbi ve laboratuvar ekipmanı yer alıyor. Ayrıca 3 bin 500 kutu ilaç ve 25 bin atılabilir N95 maske ile 50 bin cerrahi ve normal maskeden oluşan hijyen malzemeleri de yardım paketleri içine konuldu.

Afganistan'a gönderilen kargo paketleri üzerinde Hz. Mevlana'nın sözlerine yer verildi. Hem Türkçe hem de gideceği ülkenin dili ile, "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var" yazısı kullanıldı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul yaptığı açıklamada "Afgan dostlarımıza ve kardeşlerimize elimizden gelen her alanda her türlü yarımı yaptık ve bundan sonra da yapmaya hazırız. Bu vesileyle bir hususun altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin Afganistan'a yapmakta olduğu insani yardımların burada bazı çevrelerce siyasi maksatlarla istismar edilebildiğini ben maalesef tecrübe ediyorum. Bugün gelen yardımlar Gani ve Erdoğan'ın iradelerini ortaya koymaları ve talimatlarıyla gerçekleştirilmiştir.Bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

- Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım- Yardım malzemeleri Afganistan'a ulaştı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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